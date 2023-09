SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Zuger Kantonalbank-Investment abgeworfen

Lohnendes Zuger Kantonalbank-Investment?

Wer vor Jahren in Zuger Kantonalbank eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Zuger Kantonalbank-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 6.340,00 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,158 Zuger Kantonalbank-Aktien. Die gehaltenen Zuger Kantonalbank-Anteile wären am 19.09.2023 1.217,67 CHF wert, da der Schlussstand 7.720,00 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +21,77 Prozent.

Zuger Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net