Rentable Accelleron Industries-Investition?

SPI-Wert Accelleron Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Accelleron Industries-Investment von vor einem Jahr eingefahren

12.08.25 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Accelleron Industries-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Accelleron Industries AG
75,75 CHF 0,65 CHF 0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr wurde das Accelleron Industries-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Accelleron Industries-Anteile an diesem Tag bei 41,84 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,390 Accelleron Industries-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2025 gerechnet (75,10 CHF), wäre die Investition nun 179,49 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 79,49 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Accelleron Industries zuletzt 7,04 Mrd. CHF wert. Die Erstnotiz des Accelleron Industries-Papiers fand am 03.10.2022 an der Börse SWX statt. Das Accelleron Industries-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

