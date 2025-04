SPI-Wert BKW-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich BKW-Aktionäre freuen

Dividendenaktie

Investoren aufpasst: So hoch fällt die BKW-Dividende aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von SPI-Papier BKW am 29.04.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 3,70 CHF je Aktie vereinbart. Damit wurde das Niveau der BKW-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 8,82 Prozent nach oben angepasst. 179,50 Mio. CHF werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung von BKW hat sich dementsprechend im Vergleich zum Vorjahr um 16,04 Prozent reduziert.

Veränderung der BKW-Dividendenrendite

Letztlich notierte der BKW-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 163,60 CHF. Heute wird das BKW-Papier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem BKW-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Für das Jahr 2024 weist der BKW-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 2,46 Prozent auf. Die Dividendenrendite zog im Vergleich zum Vorjahr somit Prozent an, denn damals betrug sie noch 2,27 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zur Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren hat der BKW-Kurs via SIX SX 109,21 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 123,98 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

BKW- Dividendenerwartung

Für 2025 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 3,82 CHF. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verschlechterung auf 2,36 Prozent bedeuten.

BKW-Kerndaten

Der Börsenwert des SPI-Unternehmens BKW beläuft sich aktuell auf 8,625 Mrd. CHF. BKW besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,73. Der Umsatz von BKW betrug in 2024 4,549 Mrd. CHF. Das EPS belief sich derweil auf 11,80 CHF.

Redaktion finanzen.net