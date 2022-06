Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium tendiert am Mittag fester

Um 01.06.2022 12:22:00 Uhr wies die Standard Lithium-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 5,56 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Standard Lithium-Aktie bis auf 5,57 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,39 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 19.430 Standard Lithium-Aktien.

Am 28.10.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,12 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Standard Lithium-Aktie damit 50,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 2,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.06.2021). Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Lithium-Aktie mit einem Verlust von 133,53 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Lithium am 13.05.2022. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Lithium ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 0,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Standard Lithium dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 01.11.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.11.2023 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,130 CAD je Standard Lithium-Aktie.

