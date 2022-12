Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Montagmittag mit Verlusten

Der Standard Lithium-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 3,96 EUR. In der Spitze fiel die Standard Lithium-Aktie bis auf 3,91 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,91 EUR. Der Tagesumsatz der Standard Lithium-Aktie belief sich zuletzt auf 400 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.12.2021 bei 9,19 EUR. Gewinne von 56,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,93 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,32 Prozent würde die Standard Lithium-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Lithium am 10.11.2022. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Standard Lithium ebenfalls -0,07 CAD je Aktie eingebüßt.

Am 31.05.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Standard Lithium veröffentlicht werden. Standard Lithium dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.11.2024 präsentieren.

In der Standard Lithium-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,020 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

