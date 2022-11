Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Montagmittag im Minusbereich

Das Papier von Standard Lithium befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,4 Prozent auf 4,08 EUR ab. Die Standard Lithium-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,07 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,19 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 6.100 Standard Lithium-Aktien.

Bei 10,32 EUR markierte der Titel am 05.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Lithium-Aktie 60,47 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2022 bei 2,93 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Standard Lithium-Aktie 39,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 16.05.2022 hat Standard Lithium die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Lithium ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,05 CAD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Standard Lithium wird am 28.11.2022 gerechnet. Am 30.11.2023 wird Standard Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Standard Lithium-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Lithium-Aktie

Hot Stocks heute: NFP - Non-Farm Payrolls und Lithium-Star AMG

LANXESS-Aktie büßt ein: LANXESS kommt bei Lithium-Projekt in den USA voran

Standard Lithium-Aktie: Standard Lithium in aller Munde - eine Konzerngeschichte

Ausgewählte Hebelprodukte auf Standard Lithium Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Standard Lithium Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Standard Lithium

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com