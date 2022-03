Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium tendiert fester

Die Standard Lithium-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Plus bei 6,38 EUR. Die Standard Lithium-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,39 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,24 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.977 Standard Lithium-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.10.2021 auf bis zu 11,12 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 14.05.2021 Kursverluste bis auf 2,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Standard Lithium-Verlust in Höhe von -0,010 CAD je Aktie aus.

Die Standard Lithium Aktie wird unter der ISIN CA8536061010 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Canadian Exchange, New York, NYSE MKT, Bulgarien, London, Bats, BX World, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Standard Lithium ist ein Unternehmen aus Kanada.

