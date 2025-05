Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Standard Lithium. Die Standard Lithium-Aktie notierte im CDNX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 2,19 CAD.

Die Standard Lithium-Aktie musste um 15:38 Uhr Verluste hinnehmen. Im CDNX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 2,19 CAD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Standard Lithium-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2,19 CAD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,24 CAD. Bisher wurden heute 6.312 Standard Lithium-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.10.2024 bei 3,67 CAD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 67,58 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 1,50 CAD. Mit einem Kursverlust von 31,51 Prozent würde die Standard Lithium-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 09.05.2025 legte Standard Lithium die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,06 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,125 CAD je Standard Lithium-Aktie in den Büchern stehen.

