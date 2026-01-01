Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusVor Fed-Zinsentscheid: DAX gibt nach -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt -- Intel, Texas Instruments, NVIDIA, Micron Technology, Corning, Goldpreis im Fokus
Geldwäsche-Verdacht: Razzia bei der Deutschen Bank. WACKER CHEMIE: Schwache Konjunktur führt zu hohem Verlust 2025. Handelskonflikte belasten LVMH - Gewinn sinkt. Airbus: Delta bestellt 31 Großraumflugzeuge fest. Amazon schließt kassenlose Mini-Supermärkte. Aroundtown: Unbefristete Schuldverschreibungen über 750 Millionen Euro begeben.
