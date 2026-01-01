DAX24.730 -0,7%Est505.965 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 +2,1%Nas23.817 +0,9%Bitcoin75.090 +1,2%Euro1,1971 -0,6%Öl68,11 +0,6%Gold5.276 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 PUMA 696960 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 OHB 593612 CSG Group A420X0 Deutsche Telekom 555750 UnitedHealth 869561 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX gibt nach -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt -- Intel, Texas Instruments, NVIDIA, Micron Technology, Corning, Goldpreis im Fokus
Top News
Discord-Aktie vor IPO? Vertrauliche SEC-Einreichung weckt Hoffnungen auf Börsendebüt Discord-Aktie vor IPO? Vertrauliche SEC-Einreichung weckt Hoffnungen auf Börsendebüt
Starbucks-Aktie hebt ab: Umsätze trotz Gewinnrückgang höher als erwartet Starbucks-Aktie hebt ab: Umsätze trotz Gewinnrückgang höher als erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil