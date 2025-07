Starke Bilanz

AUTO1 hat nach einem starken zweiten Quartal den Ausblick für das Gesamtjahr 2025 angehoben.

AUTO1 will im laufenden Jahr nun 772.000 bis 817.000 Fahrzeuge verkaufen. Zuvor hatte das Absatzziel für dieses Jahr auf 735.000 bis 795.000 Fahrzeuge gelautet. Dabei sollen rund 680.000 bis 720.000 (zuvor: 650.000 bis 700.000) Einheiten im Merchant-Segment und 92.000 bis 97.000 (zuvor: 85.000 bis 95.000) Einheiten im Autohero-Retail-Segment verkauft werden. Den Bruttogewinn sieht das Unternehmen im Gesamtjahr 2025 nun bei 890 bis 940 (zuvor: 845 bis 905) Millionen Euro, und das bereinigte EBITDA bei 160 bis 190 (zuvor: 150 bis 180) Millionen Euro.

Im zweiten Quartal stieg der Autoabsatz um 20,6 Prozent auf 200.498 Fahrzeuge, davon 176.674 Fahrzeuge (plus 18,9 Prozent) im Merchant-Segment und 23.824 Fahrzeuge (plus 34,6 Prozent) im Retail-Segment. Der Umsatz wuchs um 29,8 Prozent auf 2,0 Milliarden Euro. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 1,8 Milliarden gerechnet.

Der Bruttogewinn belief sich auf 231,2 Millionen Euro - ein Plus von 33,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das bereinigte operative Ergebnis EBITDA kletterte um satte 104,1 Prozent auf 42,3 Millionen Euro. Der Analystenkonsens hatte lediglich auf 37 Millionen gelautet.

AUTO1 deutlich ins Minus gedreht

Hohe Kursgewinne zum Auftakt haben sich bei den Aktien von AUTO1 am Mittwoch als trügerisch erwiesen. Die Papiere drehten rasch in Minus und verloren via XETRA zeitweise 2,7 Prozent auf 23,92 Euro.

Der Internet-Gebrauchtwagenhändler hatte zunächst mit einer erneuten Anhebung der Gewinnprognose die Anleger erfreut. An das Anfang Juli erreichte Jahreshoch von 28,40 Euro, das zugleich der höchste Stand seit November 2021 gewesen war, kamen die Titel aber nicht mehr heran. Mit einem Zuwachs von gut 53 Prozent sind sie im Jahr 2025 auch schon gut gelaufen.

Analystin Wassachon Udomsilpa von der kanadischen Bank RBC hält AUTO1 nach wie vor für attraktiv bewertet. Die Marktschätzungen bewegten sich aber bereits am oberen Ende des vom Unternehmen nun angepeilten operativen Gewinns (Ebitda) für 2025.

