Sony mit mehr Umsatz und Gewinn im ersten Geschäftsquartal

Das im vergangenen Jahr stark gewachsene Spiele-Geschäft rund um die Playstation-Konsole bleibt auf hohem Niveau, stößt aber an seine Wachstumsgrenzen.

Insgesamt steigerte Sony den Umsatz im Ende Juni abgeschlossenen ersten Geschäftsquartal um 15 Prozent auf knapp 2,26 Billionen Yen (rund 17,4 Mrd Euro). Der Gewinn war mit rund 212 Milliarden Yen (gut 1,6 Mrd Euro) neun Prozent höher als im Vorjahresquartal, wie Sony am Mittwoch mitteilte.

Sony hatte in dem Ende März abgeschlossenen vergangenen Geschäftsjahr unter anderem dank der Playstation einen Rekordgewinn von erstmals mehr als einer Billion Yen erzielt. Angesichts der Corona-Beschränkungen waren Videospiele im vergangenen Jahr deutlich populärer geworden. Für das laufende Geschäftsjahr stellte Sony bereits einen Gewinnrückgang in Aussicht, hob die Prognose nun aber von 660 auf 700 Milliarden Yen an.

/so/DP/eas

TOKIO (dpa-AFX)

Bildquellen: pcruciatti / Shutterstock.com