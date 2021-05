PlayStation 5 statt Xbox: Sony kommt Microsoft in China zuvor

• Die neue PlayStation 5 ist ab dem 15. Mai in China erhältlich• Vorbestellungen der Spielkonsole sind nach einer Stunde restlos ausverkauft• Sony veröffentlicht nächste Generation vor Konkurrent Microsoft

Hohe Nachfrage nach PlayStation 5 in China

Auch in China können sich Gaming-Begeisterte in Zukunft über ein noch besseres, virtuelles Spielerlebnis freuen. Vor Kurzem hat der japanische Elektronikkonzern Sony die neue PlayStation 5, die in Deutschland und vielen anderen Ländern bereits seit dem 19. November 2020 verfügbar ist, nun auch in China vorgestellt. Wie das amerikanische Nachrichtenmagazin CNBC berichtet, soll die neue Konsole ab dem 15. Mai im chinesischen Handel erhältlich sein, Vorbestellungen sind seit dem 29. April möglich. Bereits eine Stunde nach Veröffentlichung des Erscheinungsdatums der PS5 sind die über Vorbestellungen erhältlichen Spielkonsolen bereits restlos ausverkauft, schreibt Niko Partners-Analyst Daniel Ahmad auf Twitter.

Pre-order allocation on JD and Tmall is already reserved / sold out within an hour of going live. - Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 29, 2021

Nintendo Switch bislang erfolgreichste Konsole Chinas

Damit ist Sony jedoch nicht der erste Konzern, der eine Konsole der nächsten Generation in China auf den Markt bringt. So hatte der japanische Spielekonsolen-Hersteller Nintendo seine Switch bereits Ende 2019 in Zusammenarbeit mit dem Internetunternehmen Tencent in China verfügbar gemacht.

Seit Verkaufsstart sind den Berichten der englischen Nachrichtenagentur Reuters zufolge bereits mehr als eine Millionen Switch-Produkte in China verkauft worden - eine große Konkurrenz für Sony: "Die PlayStation 5 wird der Konkurrenz der Nintendo Switch auf dem chinesischen Festland ausgesetzt sein, der bislang erfolgreichsten Konsole des Landes", erklärt Experte Ahmad den Berichten von CNBC zufolge.

Spielekonsolen unterliegen strenger Zensur

Dabei haben es Spielekonsolen in China nicht unbedingt leicht, denn erst seit 2014 ist eine Veröffentlichung von Konsolen in der Volksrepublik überhaupt möglich. Auch müssen sich die Spielekonsolen der Hersteller weiterhin strengen Zensurgesetzen und langen Genehmigungsverfahren aussetzen, was eine Veröffentlichung der PS5 in China im Gegensatz zu anderen Ländern bislang deutlich erschwert hat.

"Grauer Markt" für PS5 vor Marktstart in China

Doch über die Nachfrage müssen sich die Entwickler der beliebten Spielekonsole keine Sorgen machen. Bereits seit Veröffentlichung der PS5 in Europa können es die Menschen in China Daniel Ahmad nach kaum noch aushalten, bis der Verkauf auch in ihrem Land startet: "Die Nachfrage nach der PS5 war in China hoch, seit sie im November 2020 außerhalb des Landes eingeführt wurde", erzählt er. Dies habe dem Experten zufolge zu einem sogenannten "grauen Markt" in China geführt: "Konsolenspieler in China, die es kaum erwarten konnten, mussten fast das Doppelte des empfohlenen Verkaufspreises zahlen, wenn sie eine Konsole aus Übersee importieren wollten", erzählt Ahmad.

Sony kommt Microsoft zuvor

Wie Sony nach Berichten des Nachrichtenmagazins Golem verkündet hat, soll die Standardversion der PS5 in China für rund 3.900 Yuan (ca. 500 Euro) über den Ladentisch gehen, die digitale Edition ohne Laufwerk soll etwas weniger, rund 3.100 Yuan (ca. 400 Euro), kosten. Diese Preise entsprechen in etwa dem europäischen Preisniveau der PS5.

Dabei hat Sony zunächst vor, mit drei Spielen zu starten. Da auch die Konsolenspiele der strengen Zensur Pekings standhalten müssen, haben sich die Entwickler der beliebten Gaming-Konsole für die Spiele "Sackboy", "Ratchet and Clank" und "Genshin Impact" zum Launch entschieden. Weitere Spiele sollen dann mit der Zeit dazukommen.

Damit ist Sony seinem Konkurrenten Microsoft nun einen Schritt voraus. Auch bei dem US-amerikanischen Hard- und Software-Hersteller sind die Vorbereitungen für die Markteinführung der Xbox Series X und S seit Ende letzten Jahres bereits im vollen Gange, wie CNBC und Golem berichten. Wann die Konsole des Konkurrenten in China erhältlich sein wird, bleibt bislang jedoch unbekannt.

Spielekonsolen belegen Nische in China

Trotz der großen Nachfrage nach der PlayStation 5 gehören Spielekonsolen in China nicht zum Kerngeschäft der Gaming-Industrie, erklärt Ahmad: "Konsolen sind in China aufgrund einer Reihe von Hindernissen wie Preis, Vorschriften und dem Mangel an Spielen für chinesische Spieler immer noch eine Nische", erklärt der Experte. So haben Konsolenspiele Niko Partners zufolge nur einen sehr geringen Anteil an dem Gesamtumsatz durch inländische Spiele in China - bislang etwa zwei Prozent.

Trotzdem blickt der Analyst der Zukunft der PS5 positiv entgegen: "Wenn Sony diese Herausforderungen bewältigen und den sich wandelnden Anforderungen von Spielern in China gerecht werden kann, kann dies gelingen, insbesondere wenn das verfügbare Einkommen für Unterhaltung und Spielzeit im Land steigt", betont der Experte.

Pauline Breitner / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sony Computer Entertainment Inc., Tupungato / Shutterstock.com