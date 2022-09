United Airlines-Aktie kräftig im Plus: United Airlines erhöht Prognose für das dritte Quartal

Beim Umsatz im operativen Geschäft rechnet der Konzern jetzt mit einem Anstieg um zwölf Prozent im Vergleich zum dritten Quartal des Jahres 2019, also vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Dies teilte der Konzern am Mittwoch in Chicago mit. Bisher hatte das Unternehmen mit einem Anstieg um elf Prozent gerechnet. Bei der Marge werde jetzt ein Wert von 10,5 Prozent statt wie bisher 10 Prozent erwartet. Der Grund für die etwas besseren Aussichten sei eine starke Nachfrage in der Urlaubszeit und auch im September laufe das Geschäft gut. Die Aktien von United Airlines legten im NASDAQ-Handel zeitweise 5,75 Prozent auf 38,69 US-Dollar zu.

/zb/la

CHICAGO (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf United Airlines Holdings Inc Registered Shs Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Airlines Holdings Inc Registered Shs Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Airlines Holdings Inc Registered Shs

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com