Auf Erholungskurs: DAX eröffnet über 15.000-Punkte-Marke

Derstartet den Donnerstagshandel 1,27 Prozent fester bei 15.162,75 Punkten und erobert damit bereits zum Start die 15.000er-Marke zurück, die er am Vortag hinter sich ließ.

"Jetzt wird es spannend zu sehen, ob weitere Kursgewinne nachhaltig sind und das Fundament für eine Weihnachtsrally legen oder ob Kursgewinne sofort wieder als Verkaufsgelegenheit betrachtet werden", bemerkte Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners.

Verlängerung der Schuldenobergrenze stützt US-Markt

In Gang gebracht hat die US-Erholung am Abend das Signal, dass die Republikaner die Verlängerung der Schuldenobergrenze der USA bis Dezember nicht blockieren werden. Unerwartet starke Beschäftigungsdaten aus der Privatwirtschaft hatten zuvor im Vorfeld des offiziellen Arbeitsmarktberichts am Freitag als Wochenhöhepunkt nicht gestützt. Zudem entspannte sich die Lage am Ölmarkt zumindest ein wenig, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin sich für eine Prüfung einer möglichen Erhöhung des Gas-Angebots für die EU ausgesprochen hatte.

Hoffnung auf Annäherung zwischen USA und China

Ein geplantes virtuelles Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping machte Börsianern Hoffnung auf verbesserte Handelsbeziehungen zwischen den beiden wirtschaftlichen Großmächten.

Reaktion der Fed erwartet

Investoren rätseln momentan, wie die Notenbanken auf den Anstieg der Energiepreise reagieren könnten. Einige hoffen darauf, dass Fed, EZB & Co angesichts der Belastungen für die Wirtschaft den Fuß auf dem geldpolitischen Gaspedal lassen, andere rechnen mit einer baldigen Straffung.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com