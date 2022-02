BNP Paribas verdient im 4. Quartal mehr als erwartet - Aktie etwas schwächer

Der Nettogewinn kletterte laut Mitteilung in den drei Monaten auf 2,31 Milliarden Euro von 1,59 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Die Einnahmen erreichten 11,23 Milliarden nach 10,83 Milliarden im vierten Quartal 2020.

Analysten haben nur mit einem Nettogewinn von 2,01 Milliarden Euro gerechnet. Die Einnahmen hatten sie allerdings mit 11,40 Milliarden Euro etwas höher erwartet.

Für das abgelaufene Jahr will die Bank eine Dividende von 3,67 Euro je Aktie an die Anteilseigner zahlen. Das entspricht einer Ausschüttungsquote von 50 Prozent. Inklusive eines im Dezember abgeschlossenen Aktienrückkaufs liege die Quote bei 60 Prozent.

Für den Zeitraum bis 2025 peilt die BNP Paribas SA den weiteren Angaben zufolge ein durchschnittliches Wachstum des Nettogewinns von jährlich mehr als 7 Prozent an. Die Einnahmen sollen um mehr als 3,5 Prozent jährlich steigen. Die Ausschüttungsquote soll bis 2025 bei 60 Prozent liegen, wobei mindestens 50 Prozent in bar ausgeschüttet werden sollen.

Die BNP Paribas-Aktie gibt an der EURONEXT zuletzt um 0,43 Prozent auf 65,41 Euro nach.

PARIS (Dow Jones)

