Snap-Aktie schießt fast 20 Prozent hoch - Snap macht überraschend Gewinn

Snap veröffentlichte die Bilanz zum dritten Quartal 2020 nach dem Ertönen der Schlussglocke an der Wall Street.

Demnach machte Snap überraschend einen Gewinn von 0,01 US-Dollar je Aktie. Experten hatten in vorherigen Prognosen mit einem EPS in Höhe von -0,179 US-Dollar aufgewartet. Im Vorjahresquartal stand ein Verlust von 0,160 US-Dollar je Papier in den Büchern.

Snap wies außerdem 678,7 Millionen US-Dollar Umsatz aus. Nachdem ein Jahr zuvor 446,2 Millionen US-Dollar umgesetzt wurden, waren Analysten von 552,6 Millionen US-Dollar ausgegangen.

Im nachbörslichen NYSE-Handel ging es für die Snap-Aktie massiv nach oben um 18,62 Prozent auf 33,65 US-Dollar.

