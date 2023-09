Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 steigt schlussendlich

NASDAQ 100-Performance

NASDAQ 100-Kurs am ersten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Letztendlich verbuchte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,46 Prozent auf 14.768,90 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,261 Prozent auf 14.662,69 Punkte an der Kurstafel, nach 14.701,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14.771,12 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14.615,45 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 25.08.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 14.941,83 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 14.891,48 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.09.2022, den Stand von 11.311,24 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 35,96 Prozent nach oben. Bei 15.932,05 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 10.696,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit QUALCOMM (+ 2,55 Prozent auf 110,43 USD), Old Dominion Freight Line (+ 1,96 Prozent auf 408,51 USD), Intuitive Surgical (+ 1,75) Prozent auf 293,25 USD), PayPal (+ 1,69 Prozent auf 58,86 USD) und Constellation Energy (+ 1,68 Prozent auf 112,21 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Warner Bros Discovery (-3,96 Prozent auf 10,66 USD), JDcom (-2,07 Prozent auf 29,78 USD), Keurig Dr Pepper (-1,93 Prozent auf 32,48 USD), Moderna (-1,82 Prozent auf 98,17 USD) und Zscaler (-1,81 Prozent auf 148,97 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 13.140.681 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,567 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,09 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

