Starker Wochentag in New York: Zum Handelsende Gewinne im S&P 500

Index-Bewegung

Der S&P 500 befand sich schlussendlich im Aufwind.

Am Donnerstag tendierte der S&P 500 via NYSE schlussendlich 1,70 Prozent fester bei 5.713,64 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 46,118 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 1,70 Prozent auf 5.713,79 Punkte an der Kurstafel, nach 5.618,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5.733,57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.686,42 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um 1,75 Prozent. Der S&P 500 stand vor einem Monat, am 19.08.2024, bei 5.608,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2024, notierte der S&P 500 bei 5.487,03 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.09.2023, bei 4.443,95 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 20,47 Prozent. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 5.733,57 Punkten. Bei 4.682,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Darden Restaurants (+ 8,25 Prozent auf 172,27 USD), Tesla (+ 7,36 Prozent auf 243,92 USD), Quanta Services (+ 6,49) Prozent auf 289,73 USD), PayPal (+ 6,09 Prozent auf 77,57 USD) und Monolithic Power Systems (+ 5,86 Prozent auf 911,12 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen First Republic Bank (-9,09 Prozent auf 0,01 USD), Deckers Outdoor (-3,26 Prozent auf 152,11 USD), Ventas (-3,13 Prozent auf 62,20 USD), Arthur J Gallagher (-3,08 Prozent auf 282,20 USD) und Moderna (-2,63 Prozent auf 68,02 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 62.986.017 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,959 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

2024 hat die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net