Nach dem großen Zinsschritt der Fed: Nikkei springt hoch -- Varta erzielt weitere Einigung im Sanierungsverfahren -- Vonovia im Fokus

Am Abend steht der Termin an, auf den Anleger weltweit seit Wochen hinfiebern: Die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Im Mittwochshandel hielten sich Anleger hierzulande daher zurück, zumal unklar ist, wie groß der Zinsschritt ausfallen wird, den die Währungshüter heute gehen werden. Unerwartet gestiegene US-Einzelhandelsumsätze im August hätten nichts daran geändert, dass auch eine große Zinsanpassung um 50 Basispunkte nach unten möglich sei, hieß es von Stephen Innes von SPI Asset Management./

Der DAX war mit einem marginalen Plus in den Handel eingestiegen und pendelte im Verlauf um die Nulllinie. Letztendlich ging der deutsche Leitindex 0,08 Prozent tiefer bei 18.711,49 Punkten aus der Sitzung. Der TecDAX war zunächst etwas tiefer gestartet, hier waren im Verlauf auch weiter Verluste zu sehen. Zum Ende des Handelstages notierte der TecDAX letztlich 0,18 Prozent schwächer bei 3.308,96 Zählern.

Investoren wagten sich vor dem am Abend anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve kaum aus der Deckung. Entsprechende Tendenzen zeigten sich bereits am Vortag an den US-Börsen, wo Anleger ebenfalls kaum Engagements eingingen. Dass die Fed die Leitzinsen am Abend erstmals seit 2020 senken wird, gilt als sicher. Unklar ist aber weiterhin, ob es zu einem kleinen oder einem großen Zinsschritt kommt. Zudem werden Anleger die Begleitkommentare der Währungshüter genau auf Hinweise über den möglichen Zustand der US-Wirtschaft untersuchen.

Ein niedrigeres Zinsniveau verleiht den Aktienmärkten traditionell Auftrieb. Einerseits hellt sich durch Zinssenkungen meist die Konjunkturlage auf, da sich Verbraucher und Unternehmen zu günstigeren Konditionen Kredite für Investitionen sichern können. Dadurch steigt tendenziell die Nachfrage nach Gütern, was sich wiederum positiv auf die Gewinnsituation der börsennotierten Unternehmen auswirkt. Andererseits werden alternative Geldanlagen wie Anleihen oder Festgeldkonten durch ein sinkendes Zinsniveau unattraktiver. Dies animiert eine größere Anzahl an renditesuchenden Investoren zu Aktienkäufen.

Der Dow Jones gewann zum Handelsstart noch leicht hinzu. Nach der Fed-Entscheidung ging es für den Traditionsindex deutlich bergauf, bevor er dann aber in der letzten Handelsstunde wieder nachgab. 0,25 Prozent tiefer bei 41.503,10 Punkten schloss der Dow Jones. Der NASDAQ Composite startete ebenfalls etwas fester. In einer ersten Reaktion auf den Fed-Zinsentscheid stieg er deutlich an. Letztlich verabschiedete er sich dann aber doch noch 0,31 Prozent schwächer bei 17.573,30 Zählern in den Feierabend.

Die Börsen in Asien steigen am Donnerstag merklich an.

Der Nikkei 225 gewinnt zwischenzeitlich 2,38 Prozent auf 37.244,84 Punkte.

Der Shanghai Composite verbuchte zuletzt Zuschläge in Höhe von 0,59 Prozent auf 2.733,38 Einheiten. Der Hang Seng steigt zeitweise 1,81 Prozent auf 17.978,83 Punkte.

Die Börsen in Ostasien reagieren positiv auf die Entscheidung der US-Notenbank, den Zinssenkungszyklus mit einem deutlichen Schritt von 50 Basispunkten einzuleiten. Optimismus herrscht, da die Futures auf US-Indizes nachts um rund ein Prozent zulegen, nachdem die erste Reaktion an der Wall Street am Vortag im späten Handel leicht negativ ausgefallen war.

Besonders stark zeigt sich die Börse in Tokio. Zusätzlichen Rückenwind erhält der Markt durch den schwächelnden Yen, der in den letzten vier Tagen von etwa 140 auf über 143 Yen pro Dollar gefallen ist. Marktbeobachter sprechen von Positionsanpassungen nach der Zinssenkung in den USA und vor der anstehenden Zinsentscheidung in Japan am Freitag.

Die US-Notenbank handelte wie erwartet und kündigte eine weitere Zinssenkung um 50 Basispunkte für das laufende Jahr an. Fed-Chef Jerome Powell konnte zudem Befürchtungen über eine Schwäche der US-Wirtschaft zerstreuen. Er betonte, dass die Wirtschaft insgesamt robust sei, der Arbeitsmarkt sich abgekühlt habe und die Fed sich weiterhin auf ihr Doppelmandat konzentriere. Als Grund für die stärkere Zinssenkung nannte er, dass die Fed länger abgewartet habe als andere Zentralbanken und daher mehr Spielraum besitze.

