Starker Wochentag in Wien: Anleger lassen ATX am Dienstagmittag steigen

Kursverlauf

Der ATX macht am Mittag Gewinne.

Am Dienstag gewinnt der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,51 Prozent auf 3.381,58 Punkte. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 114,260 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,012 Prozent schwächer bei 3.363,95 Punkten, nach 3.364,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3.356,62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3.384,23 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, erreichte der ATX einen Stand von 3.274,22 Punkten. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 19.09.2023, bei 3.177,70 Punkten. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 19.12.2022, bei 3.066,84 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 7,02 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3.560,30 Punkten. Bei 3.006,71 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 2,12 Prozent auf 26,06 EUR), Verbund (+ 1,89 Prozent auf 86,30 EUR), CA Immobilien (+ 1,09 Prozent auf 32,35 EUR), Vienna Insurance (+ 0,97 Prozent auf 25,90 EUR) und Raiffeisen (+ 0,97 Prozent auf 16,71 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil UNIQA Insurance (-0,82 Prozent auf 7,29 EUR), BAWAG (-0,60 Prozent auf 46,10 EUR), EVN (-0,54 Prozent auf 27,80 EUR), Telekom Austria (-0,13 Prozent auf 7,49 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,12 Prozent auf 42,65 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die CA Immobilien-Aktie aufweisen. 260.336 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 30,069 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 2,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

