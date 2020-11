Société Générale überrascht mit leichtem Gewinnanstieg - Aktie im Plus

Nachdem Société Générale wegen der Folgen der Corona-Krise und Problemen im Kapitalmarktgeschäft tief in den roten Zahlen gesteckte hatte, erzielte sie im dritten Quartal einen Gewinn. Dieser fiel mit 862 Millionen Euro sogar etwas höher als vor einem Jahr aus und lag zudem deutlich über dem, was von Bloomberg befragte Experten erwartet hatten. Grund dafür waren vor allem sehr gut laufende Geschäfte im Handel mit Aktien sowie eine nicht so hoch wie befürchtete Vorsorge für mögliche Kreditausfälle.

Die Erträge sanken um knapp drei Prozent auf 5,8 Milliarden Euro - bereinigt um Sondereffekte zogen sie allerdings an. Das starke Ergebnis im dritten Quartal verschafft dem unter Druck stehenden 57-jährigen Konzernchef Frederic Oudea Luft. Er steht bereits seit 2008 an der Spitze des Geldhauses und damit so lange wie kein anderer Chef einer europäischen Großbank. Wegen des starken Kursverlusts in diesem Jahr und auch bereits davor, wird er seit einiger Zeit von Investoren kritisiert. Am Donnerstag legt der Kurs im frühen Handel an der EURONEXT um 3,69 Prozent auf 13,22 Euro zu.

Die SocGen-Aktie verlor alleine in diesem Jahr mehr als 50 Prozent und damit so viel wie kaum ein anderes Papier der europäischen Bankenwelt. Seit dem Amtsantritt Oudeas sank der Kurs um rund 80 Prozent. Auch in diesem Zeitraum liegt das Papier im europäischen Branchenindex Stoxx 600 Banks weit unten. Da die Bank wegen des Kursverfalls nur noch auf einen Börsenwert von mehr als elf Milliarden Euro kommt, flog sie vor Kurzem aus dem Eurozonen-Leitindex EURO STOXX 50.

PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com