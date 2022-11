Stabilus-Aktie im Minus: Erwartungen im Geschäftsjahr übertroffen

Zudem war das im MDAX notierte Unternehmen profitabler als Analysten prognostiziert hatten. Für das neue Jahr zeigte sich Stabilus vorsichtig optimistisch und peilt "weiteres Wachstum" an.

Der Umsatz stieg in den zwölf Monaten per Ende September um 14 Prozent auf 1,116 Milliarden Euro, wie die Stabilus SE mitteilte. Alleine im vierten Quartal kletterten die Erlöse um 40 Prozent auf 320 Millionen Euro. Bereinigt um Währungseffekte belief sich der Anstieg des Konzernumsatzes auf 31,9 Prozent. "Damit liegt der Umsatz des vierten Quartals auch deutlich über dem Niveau vor Beginn der Pandemie im Jahr 2019", so das Unternehmen.

Das bereinigte EBIT stieg im Geschäftsjahr auf 156,2 Millionen von 135,0 Millionen Euro, die entsprechende bereinigte EBIT-Marge sank auf 14,0 von 14,4 Prozent. Analysten hatten im Konsens nur mit 13,6 Prozent Rendite gerechnet.

Im Geschäftsjahr 2022/23 soll der Umsatz zwischen 1,1 Milliarden und 1,2 Milliarden Euro liegen. Die EBIT-Marge sieht Stabilus zwischen 13 und 14 Prozent.

Im XETRA-Handel fällt die Stabilus-Aktie zwischenzeitlich um 1,88 Prozent auf 59,90 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Stabilus