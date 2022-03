PVA TePla-Aktie mit zweistelligem Kurssprung: PVA TePla bekräftigt nach Rekord-Auftragsbestand Ausblick

Ende des abgelaufenen Jahres habe der Auftragsbestand bei etwas mehr als 283 Millionen Euro gelegen, nach 125 Millionen im Vorjahr. Die Aufträge reichten bis in das Jahr 2025 hinein, teilte das seit September 2021 im SDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in Wettenberg mit. Es werde ein starkes Wachstum in der Halbleiterindustrie erwartet. Im laufenden Jahr rechnet PVA TePla mit einem Umsatz zwischen 170 und 180 (2021: 155,7) Millionen Euro, wie bereits seit Februar bekannt ist. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erwarte das Unternehmen eine Spanne zwischen 25 und 27 Millionen Euro, nach 23 Millionen Euro im Vorjahr. Den testierten Jahresabschluss will das Unternehmen am 24. März vorlegen.

Die PVA TePla-Aktie steigt via XETRA zeitweise 14,85 Prozent auf 27,85 Euro.

/jcf/zb

WETTENBERG (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf PVA TePla AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf PVA TePla AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf PVA TePla AG

Bildquellen: Fariz Alikishibayov / Shutterstock.com