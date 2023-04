HELLA-Aktie: HELLA mit deutlichem Umsatzplus im ersten Quartal 2023

Aktien in diesem Artikel Faurecia 19,89 EUR

0,00% Charts

News

Analysen HELLA 78,60 EUR

0,00% Charts

News

Analysen

Das MDAX -Unternehmen HELLA , das mehrheitlich zum französischen Konzern Forvia (bisher Faurecia) gehört, profitierte von einem Umsatzanstieg in allen Segmenten.

Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende März um 14,4 Prozent auf 2,0 Milliarden Euro. Das stärkste Wachstum verzeichnete der Bereich Licht, der den Umsatz um 19,4 Prozent auf 955 Millionen Euro steigerte. Das Segment Elektronik wuchs um 11 Prozent auf 842 Millionen Euro.

"Wir konnten somit die Wachstumsdynamik des Vorjahres in das Geschäftsjahr 2023 hinein übertragen, auch wenn sich der Markt in China wie erwartet verhalten entwickelt hat", sagte CEO Michel Favre laut Mitteilung.

Die vollständigen Finanzergebnisse will die Hella GmbH & Co. KGaA am 27. April veröffentlichen.

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Faurecia SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Faurecia SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Faurecia SE

Bildquellen: Hella