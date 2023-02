Änderungen in europäischen Börsenindizes: Unicredit und Safran könnten aufrücken

Im Blick stehen dabei vor allem die Aufsteiger in den Eurozonen-Leitindex EURO STOXX 50 sowie in den währungsgemischten Stoxx Europe 50 . Auch der breite Stoxx Europe 600 erhält durch Lindes Rückzug vom Finanzplatz Frankfurt ein neues Mitglied.

Die Index-Experten Yohan Le Jallé von der französischen Großbank Societe Generale (SocGen) und Pakaj Gupta von JPMorgan erwarten, dass die italienische Großbank UniCredit in den Leitindex der Eurozone zurückkehrt. Im Stoxx 50 dürfte ihnen zufolge der Rüstungs- und Technologiekonzern SAFRAN nachrücken.

Im Stoxx Europe 600 erwartet Le Jallé die Aufnahme der italienischen Vermögensverwaltungsgesellschaft Azimut, während Gupta damit rechnet, dass der schwedische Cloud-Computing-Dienstleister Sinch (Sinch AB Registered) den Platz von Linde erhalten wird.

Die Linde-Aktie wird am 24. Februar nach Handelsschluss aus den Indizes entfernt. Welche Unternehmen stattdessen ab Montag, 27. Februar, im Eurostoxx, Stoxx 50 und Stoxx 600 vertreten sein werden, wird die Index-Tochter Stoxx Ltd. der Deutschen Börse an diesem Freitagabend nach dem US-Börsenschluss bekannt geben.

Wichtig sind Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

ZÜRICH (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Linde AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde AG

Bildquellen: Aleksandra Gigowska/Shutterstock