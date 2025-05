Aktien von Commerzbank und UniCredit im Plus: Grünes Licht für UniCredits Ausbau der Commerzbank-Anteile

Aktien-Tipp Commerzbank-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Commerzbank-Aktie trotzdem in Rot: JPMorgan sieht positive Impulse durch neue CEO

Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagvormittag mit Abschlägen

Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag mit Kursplus

Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagnachmittag in Grün

Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

Goldman Sachs sieht Rückkehr an die Märkte: Hedgefonds decken sich mit Bankaktien ein

Trotz geopolitischer Krisen: Auf diese Ölaktien setzt die Bank of America

Commerzbank gewährte Anlegern Blick in die Bücher

KBC Group: Regulated information – 12 May 2025 before trading hours (08h00)

Heute im Fokus

Borussia Dortmund feiert Sieg in Leverkusen. Mexiko klagt gegen Google wegen 'Golf von Amerika'. Ukraine-Krieg: Europäer fordern Waffenruhe - Selenskyj will sich mit Putin in der Türkei treffen. Formycon startet mit Einbußen ins Jahr. Evonik übertrifft Gewinnerwartungen im ersten Quartal. Experten haben wenig Hoffnung für Kölner Ford-Werke. DHL-Chef hofft auf Zusatzgeschäft durch Zölle.