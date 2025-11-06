DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,53 -2,9%Nas23.070 -1,8%Bitcoin88.201 -2,4%Euro1,1540 +0,4%Öl63,25 -0,5%Gold3.981 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 Palantir A2QA4J NEL ASA A0B733 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 RENK RENK73 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- Celsius, D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
Steigender Goldpreis als Anlagechance: In Betreiber von Goldminen investieren Steigender Goldpreis als Anlagechance: In Betreiber von Goldminen investieren
Rheinmetall-Aktie fällt zurück: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Deal für ziviles Geschäft im Blick Rheinmetall-Aktie fällt zurück: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Deal für ziviles Geschäft im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF

Steinmeier: Lobito-Korridor in Afrika bietet Chancen für deutsche Unternehmen

06.11.25 18:55 Uhr

HUAMBO (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat deutsche Unternehmen zu Investitionen entlang des geplanten Lobito-Korridors im südlichen Afrika ermuntert. Dieser sei mehr als eine Eisenbahnverbindung, er sei ein "strategisches Infrastrukturprojekt" und "wirtschaftlich von ungeheurer Bedeutung", sagte er am letzten Tag seiner Afrika-Reise in Huambo in Angola.

Wer­bung

Bei der Ausschreibung des Projekts habe sich ein europäisches Konsortium durchgesetzt. "Das schafft natürlich auch Investitionsmöglichkeiten längs dieser Infrastrukturverbindung für europäische, auch für deutsche Unternehmen", betonte Steinmeier.

Lobito-Korridor soll Chinas Neuer Seidenstraße Konkurrenz machen

Der Korridor ist eine rund 1.300 Kilometer lange Eisenbahnverbindung von der angolanischen Küstenstadt Lobito bis zu den rohstoffreichen Gegenden im Süden der Demokratischen Republik Kongo und weiter in den Kupfergürtel Sambias. Die Strecke soll die Beförderung von kritischen Mineralien wie Kupfer und Kobalt an die Küste beschleunigen, so ihren Export erleichtern und Europas Industrien unabhängiger von China machen.

Wie die Europäische Union investieren auch die USA massiv in das Projekt. Der Ausbau der alten Strecke, die nur mit geringer Geschwindigkeit befahren werden kann, gilt auch als Konkurrenzprojekt zur Neuen Seidenstraße Chinas. Steinmeier fuhr mit dem Zug ein Stück auf der eingleisigen und rumpeligen Strecke.

Wer­bung

Steinmeier würdigt Arbeit von Minenräumern

Steinmeier besuchte auch ein Minenräumprojekt der Organisation Halo Trust und ließ sich deren Arbeit erläutern. Nach Einschätzung der Organisation liegen aus der Zeit des Bürgerkrieges nach dem Erlangen der Unabhängigkeit Angolas vor 50 Jahren noch immer Zehntausende Minen allein in diesem Land im Boden. Sie gefährden zum Beispiel spielende Kinder und Bauern bei der Feldarbeit.

Der Bundespräsident schaute sich auch ein Rehabilitationszentrum für Minenopfer an, das während eines Besuches von Prinzessin Diana 1997 ins Leben gerufen worden war. Dort werden Prothesen für Schwerverletzte gebaut und angepasst. Mit Hilfe von Ärzten lernen die Minenopfer dann das Laufen mit den ungewohnten Hilfen.

Es gehe jedem nahe, wenn Menschen durch Minen zum Beispiel beide Beine weggerissen werden, sagte Steinmeier. "Deshalb begrüße ich es sehr, dass Deutschland diese Minenräumprojekte weltweit unterstützt."

Wer­bung

Steinmeier hatte vor Angola die Länder Ägypten und Ghana besucht. Er wollte am späten Abend nach Berlin zurückfliegen./sk/DP/nas