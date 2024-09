Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis am Montagmittag weit abgeschlagen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 13,4 Prozent auf 12,61 EUR.

Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 13,4 Prozent im Minus bei 12,61 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Stellantis-Aktie bei 12,46 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 970.086 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 26.03.2024 auf bis zu 27,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 116,76 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,46 EUR ab. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 1,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,55 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,29 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 20,11 EUR.

Stellantis ließ sich am 03.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,79 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,79 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28,59 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28,59 Mrd. EUR eingefahren.

Die Stellantis-Bilanz für Q4 2024 wird am 19.02.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Stellantis-Anleger Experten zufolge am 25.02.2026 werfen.

Experten taxieren den Stellantis-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,37 EUR je Aktie.

