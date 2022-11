H&M-Aktie dennoch höher: H&M mit Millionenbelastung im Schlussquartal

Für den Abbau von 1500 Stellen zur Reduzierung der Verwaltungskosten sowie für weitere Maßnahmen fallen Aufwendungen von gut 800 Millionen schwedischen Kronen (73 Millionen Euro) an, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Durch die Schritte versprechen sich die Schweden jährliche Einsparungen von rund 2 Milliarden Kronen, die ab der zweiten Jahreshälfte 2023 zum Tragen kommen sollen.

Die H&M-Führung hatte bereits bei der Vorlage von Geschäftszahlen Ende September auf Belastungen durch hohe Fracht- und Rohstoffkosten verwiesen und auch Kostensenkungen angekündigt. Insgesamt beschäftigte H&M zuletzt rund 155 000 Menschen.

Die H&M-Aktie steigt an der Börse in Stockholm am Mittwoch zeitweise um 0,85 Prozent auf 118,62 Schwedische Kronen.

/mis/tav/stk

STOCKHOLM (dpa-AFX)

