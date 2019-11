Bewerber aufgepasst: Tesla bietet schon erste Jobs in Berliner Gigafactory an

Aktien in diesem Artikel Tesla 320,60 EUR

• Erste Stellenausschreibungen für Gigafactory in Berlin• Fabrikarbeiter und Experten gesucht• Arbeitsbedingungen in Deutschland Herausforderung für Elon Musk

Tesla goes Germany: Der Elektroautobauer plant ein riesiges Werk im Umland von Berlin. 3.000 Menschen sollen zunächst in der neuen Tesla-Fabrik einen Job finden, wenn das Werk 2021 in Betrieb genommen wird. Später könnten bis zu 8.000 neue Jobs geschaffen werden, teilte die brandenburgische Landesregierung mit. Und bereits jetzt können sich Interessenten bewerben - Tesla hat die ersten Stellen nämlich bereits ausgeschrieben.

Fabrikarbeiter und Experten gesucht

Im Bereich "Karriere" auf der Tesla-Homepage können sich Jobsuchende bereits jetzt einen Überblick verschaffen, welche Stellen bald besetzt werden müssen. Konkret finden Jobinteressenten hier zunächst 4 verschiedene Ausschreibungen: Für Jobs im Engineering, Construction, Operation und Manufacturing.

Über die genauen Jobvoraussetzungen ist bislang noch nichts bekannt. Auf dem Stellenportal des Elektroautobauers heißt es lediglich: "Sind Sie bereit, Teil unserer bahnbrechenden Gigafactory im Raum Berlin zu werden? Senden Sie uns Ihre Bewerbung und nutzen Sie die Gelegenheit, sich von Anfang an unserem Ingenieurteam anzuschließen!".

Darüber hinaus hat Tesla am Standort Berlin zwei weitere Stellen ausgeschrieben. So sucht der Elektroautobauer einen Experten für Systemsicherheit sowie einen Rechtsbeistand. Zu diesen Jobs gibt es bereits nähere Informationen, die auf der Tesla-Homepage einzusehen sind. Alle Stellen sind als Vollzeitstellen ausgeschrieben.

Tesla als Arbeitgeber: Nicht immer unumstritten

Als einen der Gründe, wieso Tesla sich für Deutschland als seinen europäischen Standort entschieden hat, hat Tesla-Chef Elon Musk die Qualität der deutschen Ingenieure genannt. Das Arbeitsumfeld in Deutschland unterscheidet sich allerdings deutlich von dem in den Vereinigten Staaten, wo Tesla bislang produziert. Musk selbst gilt als Workaholic, der teilweise deutlich über 80 Stunden in der Woche arbeitet. Hohe Ansprüche hat er auch an das Engagement seiner Mitarbeiter, die hohe Arbeitsbelastung in den US-Werken ist seit geraumer Zeit in Medien immer wieder Thema.

Hierzulande dürfte Elon Musk über kurz oder lang mit der Frage nach einer Gewerkschaft konfrontiert werden, auch die Gründung eines Betriebsrates wird bei einer derart großen Menge an Angestellten wohl in nicht allzu ferner Zukunft ein Thema werden. Zudem hat Tesla als Arbeitgeber das Thema Tarifvertrag vor der Brust, darüber hinaus gibt es zahlreiche Regelungen, die das Arbeitsleben betreffen - von Kündigungs- über Mutterschutz, von Teilzeitregelungen bis hin zu Krankentagen.

Eine Fabrik in Deutschland dürfte Tesla also noch vor große Herausforderungen stellen.



