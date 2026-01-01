DAX24.849 ±-0,0%Est505.938 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -1,8%Nas23.475 +0,2%Bitcoin75.636 -0,6%Euro1,1749 -0,1%Öl65,85 +2,3%Gold4.955 +0,4%
Stimmung der US-Verbraucher im Dezember verbessert

23.01.26 16:03 Uhr

DOW JONES--Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Dezember aufgehellt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage am Monatsende auf 55,4 von 52,9 Ende Dezember. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 54,0 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag er bei 54,0.

Der Index für die Erwartungen belief sich auf 57,0 (Vormonat: 54,6, vorläufig: 55,0), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 56,4 (50,4 bzw 52,4) angegeben.

Die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten verringerten sich im Vergleich zum Vormonat auf 4,0 von 4,2 Prozent. Auf Sicht von fünf Jahren legten sie zu auf 3,3 von 3,2 Prozent. Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen.

Webseite: http://www.sca.isr.umich.edu/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/sha/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2026 10:04 ET (15:04 GMT)