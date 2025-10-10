DAX24.581 -0,1%Est505.614 -0,2%MSCI World4.338 ±0,0%Top 10 Crypto16,75 +1,3%Nas23.075 +0,2%Bitcoin104.870 -0,4%Euro1,1576 +0,1%Öl63,60 -2,5%Gold3.982 +0,1%
Stimmung der US-Verbraucher im Oktober besser als erwartet

10.10.25 16:12 Uhr

DOW JONES--Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Oktober zwar leicht abgeschwächt, ist aber dennoch besser ausgefallen als erwartet. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 55,0 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von nur 54,0 erwartet. Bei der Umfrage Ende September lag er bei 55,1. Der Index für die Erwartungen belief sich auf 51,2 (Vormonat: 51,7), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 61,0 (60,4) angegeben.

Die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten verringerten sich im Vergleich zum Vormonat auf 4,6 von 4,7 Prozent. Auf Sicht von fünf Jahren blieben sie konstant bei 3,7 Prozent. Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen.

October 10, 2025 10:13 ET (14:13 GMT)