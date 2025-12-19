DAX24.295 +0,4%Est505.767 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 +4,7%Nas23.230 +1,0%Bitcoin75.495 +3,5%Euro1,1719 -0,1%Öl60,08 +0,6%Gold4.343 +0,2%
Stimmung der US-Verbraucher unter Erwartungen

19.12.25 16:06 Uhr

DOW JONES--Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Dezember aufgehellt, blieb aber hinter den Erwartungen zurück. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage am Monatsende auf 52,9 von 51,1 Ende November. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 53,5 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag er bei 53,3.

Der Index für die Erwartungen belief sich auf 54,6 (Vormonat: 51,0, vorläufig: 55,0), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 50,4 (51,0 bzw 50,7) angegeben.

Die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten verringerten sich im Vergleich zum Vormonat auf 4,2 von 4,5 Prozent. Auf Sicht von fünf Jahren gingen sie zurück auf 3,2 von 3,4 Prozent. Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen.

Webseite: http://www.sca.isr.umich.edu/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2025 10:06 ET (15:06 GMT)