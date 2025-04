Strategy Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy gewinnt am Montagnachmittag

So bewegt sich Strategy

Die Aktie von Strategy gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Strategy-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 320,05 USD.

Die Strategy-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 320,05 USD. Den Tageshöchststand markierte die Strategy-Aktie bei 327,20 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 324,94 USD. Bisher wurden heute 689.405 Strategy-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 542,85 USD. Dieser Kurs wurde am 22.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 69,61 Prozent. Am 02.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 101,00 USD. Abschläge von 68,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Strategy gewährte am 05.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Strategy 0,58 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 120,70 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 124,48 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Strategy am 01.05.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Strategy-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 05.05.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,408 USD je Strategy-Aktie belaufen.

