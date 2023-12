CropEnergies-Aktie schießt 67% hoch, Südzucker-Aktie gefragt: Südzucker will Cropenergies komplett übernehmen und von der Börse nehmen

Strauchelnde Tochter

Der Nahrungsmittelkonzern Südzucker will seine strauchelnde Tochter CropEnergies komplett übernehmen und anschließend von der Börse nehmen.

Das Unternehmen kündigte am Dienstagabend ein Delisting-Erwerbsangebot für alle noch nicht Südzucker gehörenden Aktien an. Der Angebotspreis dürfte bei 11,50 Euro in bar je Anteilschein liegen. Am Dienstag war das Papier bei 6,81 Euro aus dem Handel gegangen.

Durch den Erwerb von 4,87 Prozent an CropEnergies von der Süddeutschen Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft am Dienstag liege der Anteil von Südzucker nun bei 74,06 Prozent, hieß es weiter. Vorstand und Aufsichtsrat beider Unternehmen unterstützen den Schritt. Während sich der Mutterkonzern zuletzt optimistisch über die Geschäftsaussichten geäußert hatte, fiel die Tochter mit Prognosesenkungen negativ auf.

Barclays belässt Südzucker auf 'Underweight' - Ziel 12 Euro

Die britische Investmentbank Barclays hat Südzucker nach der angekündigten Komplettübernahme des Biospritherstellers CropEnergies auf "Underweight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Er begrüße die daraus folgende Vereinfachung der Konzernstruktur, auch wenn die finanziellen Auswirkungen der Übernahme relativ begrenzt seien, schrieb Analyst Alex Sloane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Zeitpunkt erscheine dem Zuckerkonzern wohl günstig, nachdem der Aktienkurs von CropEnergies seit dem Rekordhoch 2022 deutlich gefallen sei. Seine Hauptsorge den Anlagehintergrund von Südzucker betreffend sei, dass die Zuckergewinne im Geschäftsjahr 2024 ihren Höhepunkt erreicht haben und in den nächsten Jahren deutlich korrigieren könnten.

Anleger reagierten auf die Neuigkeiten begeistert: Das Übernahmeangebot der Mutter Südzucker hat die Aktien der Tochter CropEnergies im XETRA-Handel am Mittwoch um 67,40 Prozent auf 11,40 Euro in die Höhe schnellen lassen. Die Papiere des Biospritherstellers waren zunächst auf der Plattform Tradegate vom Handel ausgesetzt worden. Die Anteilscheine von Südzucker legen daneben 0,79 Prozent auf 13,97 Euro zu.

MANNHEIM (dpa-AFX)