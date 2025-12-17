DAX24.039 -0,2%Est505.712 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,60 +1,4%Nas23.111 +0,2%Bitcoin74.354 -0,6%Euro1,1726 -0,2%Öl59,88 +1,8%Gold4.337 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Warner will wohl zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten, Netflix vorn -- D-Wave, Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Vonovia, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
Tesla-Hoffnungen treiben WeRide & Pony AI an: Schafft die Tesla-Aktie ein weiteres Rekordhoch? Tesla-Hoffnungen treiben WeRide & Pony AI an: Schafft die Tesla-Aktie ein weiteres Rekordhoch?
Tesla-Aktie auf Rekordhoch: Wette auf autonomes Fahren läuft weiter - einmonatiger Verkaufsstopp in Kalifornien droht Tesla-Aktie auf Rekordhoch: Wette auf autonomes Fahren läuft weiter - einmonatiger Verkaufsstopp in Kalifornien droht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Winterbonus - bis zu 2.000 € bei Solidvest, der digitalen Vermögensverwaltung von DJE.

Studie: Eigenkapitalbildung für Immobilien heute schwieriger

17.12.25 14:27 Uhr

KIEL (dpa-AFX) - Eigenkapital für einen Immobilienkauf ist für die Generation der Millennials nach einer Studie des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft (IfW Kiel) deutlich schwieriger anzusparen als für die Generation der Babyboomer. Zuerst berichtete die "Zeit".

Wer­bung

Babyboomer der Jahrgänge 1955 bis 1964 mussten in den 1980er-Jahren etwa das 1,7-Fache ihres Jahreseinkommens an Eigenkapital für eine Wohnung und rund das 3,6-Fache für ein Einfamilienhaus aufbringen. Millennials oder die Generation Y der Jahrgänge 1980 bis 1995 müssen mehr als drei beziehungsweise fünf Jahreseinkommen dafür aufbringen.

Bei der Hypothekenbelastung zeigen sich dagegen keine großen Unterschiede. Haushalte der Babyboomer-Generation, die zwischen 1980 und 1990 Wohneigentum erwarben, mussten demnach 20 Prozent ihres Einkommens für Hypothekenzahlungen bei Eigentumswohnungen und etwa 46 Prozent bei Einfamilienhäusern aufwenden.

Die Belastung bei Millennials, die zwischen 2015 und 2024 in den Markt eingetreten sind, lag mit etwa 25 und 42 Prozent auf einem ähnlichen Niveau. Geringere Zinsen hätten trotz gestiegener Immobilienpreise seit 2010 den Anstieg weitgehend kompensiert./moe/DP/jha