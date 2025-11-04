DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,20 -4,7%Nas23.835 +0,5%Bitcoin91.438 -1,1%Euro1,1511 -0,1%Öl64,68 -0,3%Gold3.981 -0,5%
Studie: Wie Ukrainer in Deutschland arbeiten und leben

04.11.25 05:49 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Wie gut oder schlecht haben sich Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland integriert? Wie sieht ihr Leben hierzulande aus und wie viele von ihnen haben einen Arbeitsplatz gefunden? Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden will dazu am Dienstag (10.00 Uhr) eine Studie vorstellen. Sie beruht auf einer Langzeitbefragung von Ukrainerinnen und Ukrainern, die in Deutschland Schutz gefunden haben.

Der großangelegte Angriff Russlands auf die Ukraine begann im Februar 2022 und dauert bis heute. Für die Studie wurden seit Sommer 2022 bundesweit immer wieder dieselben Menschen in halbjährlichem Abständen befragt, insgesamt sechsmal. Bei der jüngsten Befragungsrunde beteiligten sich von Mai bis August 2025 mehr als 6.000 Schutzsuchende./brd/DP/he