Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Bären lasten am Nachmittag auf Super Micro Computer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 6,7 Prozent auf 582,50 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Super Micro Computer-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 6,7 Prozent auf 582,50 USD ab. Die Super Micro Computer-Aktie gab in der Spitze bis auf 529,77 USD nach. Bei 533,34 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 715.909 Super Micro Computer-Aktien.

Am 09.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.229,00 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Kursplus von 110,99 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 227,00 USD ab. Mit einem Kursverlust von 61,03 Prozent würde die Super Micro Computer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Super Micro Computer-Aktie.

Super Micro Computer veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,85 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 200,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,28 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 06.08.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Super Micro Computer einen Gewinn von 23,89 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

"KI-Revolution": Super Micro Computer-CEO erwartet starkes Wachstum - und will Gutes für das Klima tun

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start leichter

NVIDIA vs. Super Micro Computer: Welche Aktie hat größeres Anlegerpotenzial?