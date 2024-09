Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Blick auf Super Micro Computer-Kurs

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Super Micro Computer-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,7 Prozent auf 412,00 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 412,00 USD. Bei 406,83 USD markierte die Super Micro Computer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 410,37 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 270.888 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2024 bei 1.229,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 198,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie. Bei einem Wert von 227,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Verlust von 44,90 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Super Micro Computer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,005 USD belaufen.

Super Micro Computer ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,01 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,67 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Super Micro Computer im vergangenen Quartal 5,31 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 142,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Super Micro Computer 2,18 Mrd. USD umsetzen können.

Die Super Micro Computer-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.10.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 34,45 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

