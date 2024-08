Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Freitagnachmittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Der Super Micro Computer-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 501,58 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 501,58 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Super Micro Computer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 499,70 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 508,14 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 268.612 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2024 markierte das Papier bei 1.229,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 145,03 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 227,00 USD. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Super Micro Computer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,005 USD.

Am 06.08.2024 äußerte sich Super Micro Computer zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,01 USD gegenüber 3,67 USD im Vorjahresquartal. Super Micro Computer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,31 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 142,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Super Micro Computer wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Super Micro Computer rechnen Experten am 12.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Super Micro Computer einen Gewinn von 34,44 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

