Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Super Micro Computer zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Super Micro Computer-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 47,20 USD nach oben.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Super Micro Computer-Papiere um 15:53 Uhr 4,1 Prozent. In der Spitze legte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 47,60 USD zu. Bei 45,85 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.540.085 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2024 auf bis zu 122,90 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 160,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,70 USD am 01.11.2023. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 107,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,001 USD aus.

Super Micro Computer ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Super Micro Computer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,37 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,31 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 142,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mrd. USD in den Büchern standen.

Super Micro Computer dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,33 USD je Aktie in den Super Micro Computer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 schlussendlich mit Kursplus

Gute Stimmung in New York: S&P 500 steigt schlussendlich

Super Micro-Aktie stürzt dennoch ab: Starke Auslieferungszahlen treiben nur zeitweise