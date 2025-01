Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer gewinnt am Freitagnachmittag

Super Micro Computer im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Super Micro Computer. Das Papier von Super Micro Computer legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 32,93 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Super Micro Computer-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 32,93 USD. Die Super Micro Computer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,05 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,40 USD. Zuletzt wechselten 1.327.312 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Bei 122,90 USD erreichte der Titel am 09.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 273,22 Prozent Plus fehlen der Super Micro Computer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 17,25 USD fiel das Papier am 16.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Super Micro Computer-Aktie 90,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Super Micro Computer am 06.08.2024. Das EPS belief sich auf 0,60 USD gegenüber 0,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Super Micro Computer im vergangenen Quartal 5,31 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 150,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Super Micro Computer 2,12 Mrd. USD umsetzen können.

Super Micro Computer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 04.02.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Super Micro Computer im Jahr 2025 2,83 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

