Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 verbucht am Donnerstagnachmittag Abschläge

S&P 500-Handel am Donnerstag.

Am Donnerstag fällt der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0,25 Prozent auf 5.697,90 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 48,523 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,302 Prozent leichter bei 5.694,95 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5.712,20 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5.670,94 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 5.732,28 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0,353 Prozent nach unten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Monat, am 27.02.2025, bei 5.861,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.12.2024, wurde der S&P 500 mit 5.970,84 Punkten gehandelt. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 27.03.2024, bei 5.248,49 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 2,91 Prozent abwärts. 6.147,43 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 5.504,65 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Dollar Tree (+ 10,50 Prozent auf 76,48 USD), Advance Auto Parts (+ 9,33 Prozent auf 41,35 USD), Abbott Laboratories (+ 3,41 Prozent auf 130,93 USD), AutoZone (+ 3,35 Prozent auf 3.805,00 USD) und O Reilly Automotive (+ 2,98 Prozent auf 1.422,08 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil General Motors (-6,79 Prozent auf 47,49 USD), Palo Alto Networks (-5,20 Prozent auf 175,34 USD), United Airlines (-4,76 Prozent auf 74,16 USD), Super Micro Computer (-4,75 Prozent auf 35,28 USD) und PPG Industries (-4,61 Prozent auf 106,78 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 30.108.656 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,123 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Mit 1.200,00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

