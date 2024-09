Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Super Micro Computer-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 407,41 USD abwärts.

Die Super Micro Computer-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 407,41 USD nach. Die Super Micro Computer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 404,00 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 410,65 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 289.115 Super Micro Computer-Aktien.

Am 09.03.2024 markierte das Papier bei 1.229,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 66,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 227,00 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,005 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Super Micro Computer 0,000 USD aus.

Super Micro Computer gewährte am 06.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,01 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 142,95 Prozent auf 5,31 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2024 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Super Micro Computer veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Super Micro Computer einen Gewinn von 33,67 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

