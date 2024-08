Kursverlauf

Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

13.08.24 16:08 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 554,03 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Super Micro Computer-Papiere um 15:52 Uhr 2,4 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 569,67 USD. Bei 563,62 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 496.870 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.229,00 USD. Dieser Kurs wurde am 09.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 121,83 Prozent könnte die Super Micro Computer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2023 (227,00 USD). Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 59,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Zuletzt erhielten Super Micro Computer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,005 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Super Micro Computer am 06.08.2024. Das EPS lag bei 6,01 USD. Im letzten Jahr hatte Super Micro Computer einen Gewinn von 3,67 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 142,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,18 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,31 Mrd. USD ausgewiesen. Am 29.10.2024 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Super Micro Computer ein EPS in Höhe von 34,33 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie Anleger in New York warten auf Impulse: S&P 500 zum Handelsende an Nulllinie Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Gewinne Schwache Performance in New York: S&P 500 nachmittags in der Verlustzone

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com