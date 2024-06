Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Super Micro Computer-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 862,88 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 862,88 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Super Micro Computer-Aktie bis auf 834,07 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 846,93 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 393.134 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2024 markierte das Papier bei 1.229,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 42,43 Prozent Luft nach oben. Bei 213,10 USD erreichte der Anteilsschein am 27.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 75,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,003 USD. Im Vorjahr hatte Super Micro Computer 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Super Micro Computer ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,13 USD. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 1,61 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Super Micro Computer mit einem Umsatz von insgesamt 3,85 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 200,01 Prozent gesteigert.

Super Micro Computer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 23,74 USD je Aktie in den Super Micro Computer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Freundlicher Handel: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen

Pluszeichen in New York: S&P 500 notiert am Donnerstagnachmittag im Plus

Börse New York: S&P 500 verliert mittags