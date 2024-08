Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Donnerstagnachmittag im Plus

So bewegt sich Super Micro Computer

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Super Micro Computer konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,9 Prozent auf 594,02 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,9 Prozent auf 594,02 USD zu. Die Super Micro Computer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 595,14 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 583,40 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 312.862 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.229,00 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 106,90 Prozent könnte die Super Micro Computer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2023 auf bis zu 227,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Super Micro Computer-Aktie 161,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,005 USD. Im Vorjahr hatte Super Micro Computer 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.08.2024 äußerte sich Super Micro Computer zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 6,01 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Super Micro Computer noch ein Gewinn pro Aktie von 3,67 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5,31 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,18 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert.

Experten taxieren den Super Micro Computer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 34,33 USD je Aktie.

