Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Super Micro Computer

Super Micro Computer im Fokus

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 5,5 Prozent auf 828,97 USD.

Der Super Micro Computer-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 5,5 Prozent auf 828,97 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Super Micro Computer-Aktie bisher bei 825,41 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 845,50 USD. Zuletzt wechselten 381.729 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2024 markierte das Papier bei 1.229,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2023 (227,00 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Super Micro Computer-Aktie.

Super Micro Computer veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3,85 Mrd. USD gegenüber 1,28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.08.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 23,86 USD je Super Micro Computer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

