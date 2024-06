Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer zieht am Dienstagnachmittag an

Notierung im Blick

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 899,78 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Super Micro Computer-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 899,78 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 913,89 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 897,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 309.091 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2024 markierte das Papier bei 1.229,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Super Micro Computer-Aktie 36,59 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 213,10 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Super Micro Computer-Aktie 322,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Super Micro Computer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Super Micro Computer am 30.04.2024. Super Micro Computer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,61 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 200,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,28 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,85 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Super Micro Computer Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 23,91 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

