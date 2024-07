Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Der Super Micro Computer-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 809,39 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 809,39 USD. Die Super Micro Computer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 802,57 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 831,63 USD. Bisher wurden via NASDAQ 204.083 Super Micro Computer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.229,00 USD an. 51,84 Prozent Plus fehlen der Super Micro Computer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 227,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 71,95 Prozent würde die Super Micro Computer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Super Micro Computer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 30.04.2024 hat Super Micro Computer die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,13 USD, nach 1,61 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 200,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,85 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,28 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2024 terminiert.

Experten taxieren den Super Micro Computer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 23,86 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Techtitel wie NVIDIA, AMD und Super Micro unter Druck: Darum kommt es zum Ausverkauf von Tech-Aktien

Neue Konkurrenz für NVIDIA voraus? KI-Firmen könnten dem IPO-Markt in Südostasien neuen Schwung verleihen

Analysten: Interesse der Privatanleger an NVIDIA ist auf dem Höhepunkt